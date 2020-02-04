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Путин считает, что социально значимые проекты от НКО нужно поддерживать грантами

На встрече в Череповце российскому президенту рассказали о работе над созданием для детей с ментальными нарушениями цифровой мобильной платформы на основе технологии дополненной реальности

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что социально значимые проект некоммерческих организаций должны поддерживаться грантами. Об этом глава государства заявил во вторник в беседе с представителями общественности.

Один из участников встречи рассказал о работе группы молодых ученых над созданием для детей с ментальными нарушениями цифровой мобильной платформы на основе технологии дополненной реальности. Некоммерческая организация не извлекает из этого никакой финансовой выгоды, но "достигла потолка собственного роста". "Подобные проекты могут и должны поддерживаться через грантовую систему", - ответил Путин.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что обсудит этот вопрос на совете по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ. "Я могу посмотреть через совет по попечительству в социальной сфере, как раз… мы межведомственные темы обсуждаем", - обещала Голикова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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