Фотомонтаж с Киану Ривзом был напечатан в украинском учебнике вместо исторического снимка

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Авторы украинского учебника по всемирной истории поместили на его страницах фотомонтаж с американским актером Киану Ривзом вместо всемирно известного снимка "Обед на небоскребе". Об этом сообщает во вторник украинское издание "Страна".

Настоящая фотография, сделанная в 1932 году, изображает 11 рабочих - строителей небоскреба, сидящих на поперечной металлической балке на большой высоте на фоне панорамы Нью-Йорка. Строители спокойно читают газеты и обедают тем, что принесли из дома. Снимок был сделан на уровне 69-го этажа на высоте более 200 м во время строительства небоскреба, который является частью нью-йоркского Рокфеллеровского центра.

Вместо знаменитого снимка издатели разместили в учебнике для десятого класса фотомонтаж как иллюстрацию к главе об истории США в период между Первой и Второй мировыми войнами. В варианте, напечатанном в учебном пособии, на снимке присутствуют не 11, а 12 человек. Дополнительным персонажем стал знаменитый американский актер Киану Ривз. На снимке он сидит с рабочими и с грустным видом ест пирожок.

Создатели учебника, возможно, не заметили, что включили в него фотомонтаж. Для его создания был использована фотография актера, ставшая интернет-мемом под названием "Грустный Киану" - на снимке Ривз в задумчивости сидит на скамейке с пирожком.

Учебник, в котором был напечатан интернет-мем, был рекомендован для использования в школах Министерством образования и науки Украины.