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Путин пообещал поддержку в создании мультсериала об эволюции человека

Президент РФ назвал замечательным то, что делает портал "Антропогенез.ру"

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал оказать поддержку в создании детского мультсериала об эволюции человека. Первая серия этого мультфильма "Почему обезьяны не превращаются в людей?" портала "Антропогенез.ру" доступна для просмотра в интернете.

"Если это документальный фильм, то по одной линии может быть осуществлена поддержка - по линии Фонда кино. Если это другие вещи - то мы посмотрим. То, что вы делаете - замечательно, и я коллег попрошу - возьмут обязательно на контроль. Мы найдем такие формы, которые будут для вас наиболее эффективными", - сказал президент во вторник в беседе с представителями общественности.

Редактор портала "Антропогенез.ру" Александр Соколов поделился с главой государства, что авторам необходимы технические мощности для производства 13 или 26 серий для того, чтобы предложить мультсериал для телевизионной трансляции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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