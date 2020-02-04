Путин пообещал поддержку в создании мультсериала об эволюции человека

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал оказать поддержку в создании детского мультсериала об эволюции человека. Первая серия этого мультфильма "Почему обезьяны не превращаются в людей?" портала "Антропогенез.ру" доступна для просмотра в интернете.

"Если это документальный фильм, то по одной линии может быть осуществлена поддержка - по линии Фонда кино. Если это другие вещи - то мы посмотрим. То, что вы делаете - замечательно, и я коллег попрошу - возьмут обязательно на контроль. Мы найдем такие формы, которые будут для вас наиболее эффективными", - сказал президент во вторник в беседе с представителями общественности.

Редактор портала "Антропогенез.ру" Александр Соколов поделился с главой государства, что авторам необходимы технические мощности для производства 13 или 26 серий для того, чтобы предложить мультсериал для телевизионной трансляции.