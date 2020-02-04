Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

"Местом нахождения наших граждан, и граждан Евразийского экономического союза, и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область как наиболее подготовленный регион", - сказала Голикова.

По словам вице-премьера, "министерством иностранных дел и посольством РФ в Китае сейчас идет активная работа по окончательному определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй".

Она сообщила, что, по данным министерства иностранных дел, предоставленным в оперативный штаб, в этот список сейчас входит 147 человек, среди которых 10 граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана.

"Эта информация будет все время уточняться до того момента, пока первый борт не вылетит в РФ", - сказала Голикова.

Состояние эвакуированных людей

Вице-премьер обратила внимание на то, что среди эвакуированных из Китая в Россию людей не будет зараженных коронавирусом.

"Я хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу - граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане. Наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина тех граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией", - сказала Голикова.

Она отметила, что согласно международным требованиям, Россия обязана поместить эвакуированных граждан под карантин сроком на две недели. "Мы будем за ними четко наблюдать. Не надо ничего бояться. Это абсолютно, еще раз повторяю, здоровые граждане. Все государства, которые эвакуировали своих граждан до нас поступали и поступают ровно таким же образом", - отметила вице-премьер.

Голикова пообещала, что эвакуированные в Россию граждане, находясь на карантине, будут обеспечены всем необходимым. "В Тюменской области сделано для этого все. Также я хочу сказать, что мы в добровольном рабочем порядке просили, чтобы была со стороны всех граждан получена информация, что если они в чем-то нуждаются, если у них есть какие-то хронические заболевания, если им нужны какие-то лекарства или что-либо другое, то им Российская Федерация в лице федерального правительства и правительства Тюменской области сделают все необходимое, чтобы их пребывание под карантином было спокойным и беспроблемным", - сказала она.

По словам вице-премьера, граждане других государств, эвакуированные из Китая самолетами ВКС вместе с россиянами, после завершения карантина по желанию будут отправлены на родину.

"Тех граждан, которые являются гражданами других государств, после двухнедельного карантина мы, если они выразят желание, направим по месту их гражданства", - сказала Голикова.