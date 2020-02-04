В регионах Центральной России из-за гриппа и ОРВИ закрывают школы

ТАСС, 4 февраля. Школы регионов Центрального федерального округа (ЦФО) закрывают на карантин из-за роста числа заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом во вторник сообщают управления Роспотребнадзора регионов и в пресс-службах администраций городов.

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Заболеваемость ОРВИ в Курской области на 7% превысила эпидемиологический порог, на территории региона зафиксировано 48 случаев гриппа. "Максимальная заболеваемость отмечается в возрастной группе от трех до шести лет. В связи с ОРВИ ограничительные мероприятия проводятся в отдельных классах трех школ Курска, трех классах школ в Судже, Железногорске и поселке Коренево", - отметила на еженедельном совещании замгубернатора региона Ирина Хмелевская.

По данным управления образования Калуги, временно приостановлены занятия в 37 классах 11 школ. В Людиновском районе одна школа закрыта полностью, еще в одном образовательном учреждении занятия приостановлены в одном классе, в Жиздринском и Кировском районах закрыто по одному классу, уточнили в пресс-службе калужского управления Роспотребнадзора. Эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ на территории Калужской области остается на уровне сезонной заболеваемости: зарегистрировано 6,3 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций и 20 случаев гриппа. Не превышает пороговый уровень заболеваемость и в Ярославской области.

С 5 по 11 февраля в Смоленске все общеобразовательные учреждения будут закрыты из-за роста числа заболевших. В регионе эпидпорог превышен на 40,2%, уточнили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Смоленской области. В Тамбовской области приостановлены занятия в семи школах: трех в Тамбове и еще четырех - в Тамбовском и Ржаксинском районах. Всего в Тамбове из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановили занятия в 287 классах.

Во Владимирской области заболели уже почти 11,7 тыс. человек, что превышает эпидпорог на 11,5%, уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. "В детских организованных коллективах в целом заболевания ОРВИ носят спорадический характер, однако из-за повышенной заболеваемости приостановлена деятельность 67 групп в детских садах", - говорится в сообщении.

В Иванове, по данным управления образования администрации города, в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ полностью на неделю закрыты восемь школ, также уроки не проводятся в отдельных классах 11 школ. Занятия приостановлены также в 119 классах воронежских школ. В Липецкой области за медицинской помощью обратились свыше 6,6 тыс. человек, заболевших гриппом и ОРВИ, 77% из них - дети. В связи с этим в 32 классах школ Липецка приостановили занятия на неделю.