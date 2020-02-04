{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Второй самолет ВКС вылетел в Ухань за российскими гражданами

В самолете находятся военные медики и вирусологи Минобороны

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Второй самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации россиян из китайского Уханя. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Как уточнили в военном ведомстве, российских граждан в самолете будут сопровождать военные медики и вирусологи Минобороны со средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.

Ранее 4 февраля в Ухань вылетел первый самолет ВКС РФ. Перед этим Россия получила разрешение от китайских властей на эвакуацию граждан РФ самолетами.

Власти КНР в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183.
Для эвакуации российских граждан создана авиационная группировка ВКС в составе пяти самолетов, которые сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе. Отправить за россиянами борты ВКС распорядился президент России Владимир Путин.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
После повторной эвакуации суды Петербурга вернулись к работе
Угроза взрыва была ложной
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС