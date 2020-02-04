Путин обещал подумать о введении профессионального праздника для преподавателей вузов

ЧЕРЕПОВЕЦ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обещал подумать над предложением о создании профессионального праздника для преподавателей высшей школы.

Одна из участниц встречи президента с представителями общественности в Череповце обратилась к главе государства с предложением создать профессиональный праздник для преподавателей высшей школы по аналогии с праздниками для учителей, воспитателей и представителей других профессий. "По поводу еще одного праздника профессионального - подумаем, посоветуемся с сообществом профессиональным", - ответил президент.

Участница также рассказала о профессиональном сообществе "Лига преподавателей высшей школы" и о проводимом им профессиональном конкурсе "Золотые имена высшей школы". Президент поддержал подобную работу, отметив, что она является благородной. "Что касается направления вашей работы, безусловно, оно заслуживает поддержки, это очень благородная, важная миссия - без всякого преувеличения говорю. Имея в виду важность науки и образования, поддержка статуса людей, которые добиваются реальных, больших, нужных для народа и страны результатов, - крайне важная вещь", - считает он.

Путин добавил, что занятия наукой и творчеством позволяют продлить жизнь человека и улучшить ее качество. "Насколько я себе представляю, чем больше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни его улучшается. Молодость продолжается из-за этого. Ведь продолжительность жизни среди преподавателей высшей школы в целом выше, чем у <…> людей, занимающихся другими видами деятельности. И это неслучайно, это связано с работой мозга", - сказал он.