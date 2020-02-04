В Архангельске стартап-тур "Сколково" собрал более 300 участников из шести регионов

АРХАНГЕЛЬСК, 4 февраля. /ТАСС/. Стартап-тур Open Innovations Startup Tour от фонда "Сколково" открылся во вторник в Архангельске, он собрал более 300 участников из шести регионов, сказал ТАСС генеральный директор Агентства регионального развития Максим Заборский.

"Это знаковое событие, поскольку Архангельск - единственный город в Северо-Западном федеральном округе, который принимает этот тур. У нас более 300 участников. [От стартапов] у нас было 50 заявок, 30 вышли в полуфинал в рамках того регламента, который утвержден "Сколково". Они поборются за первое место и, возможно, не один участник, а несколько, поедут в Москву на Startup Village, где смогут претендовать на приз 5 млн рублей", - сказал Заборский.

Заявки поступили из Архангельской области, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Кирова, Великого Новгорода и Владивостока. В стартап-туре три конкурсных направления: биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве; информационные технологии; индустриальные и энергетические технологии.

Главный приз - 300 тыс. рублей. "Все проекты, организации, которые в этом проекте участвуют, мы готовы потом подхватить и оказать те или иные меры поддержки, чтобы их идея, проект структурировались и в дальнейшем стали востребованы и приносили прибыль, - добавил Заборский. - От инфраструктурных [мер поддержки]: льготной аренды помещений, проведения различных образовательных мероприятий, в том числе под потребности тех или иных резидентов, участие в международных выставках до помощи в финансировании, гранты, в сферу нашего интереса входит, например, патентование".

Выход на международный рынок

Предыдущий стартап-тур "Сколково" проходил в Архангельске в 2017 году. Как сказал журналистам советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен, он лично стал инвестором одной из компаний, которая участвовала в проекте. Сейчас это уже не стартап, а полноценная IT-компания.

"И даже для себя лично могу сказать, что прошлый визит был очень успешный, поскольку я смог найти одну интересную компанию. Эта компания смогла достичь международного успеха. У них клиенты из более чем 80 стран, и они продолжают развиваться, - отметил он. - И это показывает, что прекрасная компания может родиться где угодно, и мы здесь для того, чтобы найти еще подобные компании".

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов пояснил, что регион интересуют проекты в разных отраслях. "Нам интересно абсолютно все: и туризм, и гастрономия, и легкая промышленность, современные цифровые технологии, обработка металлов, леса, и многое другое, что важно для региона с точки зрения ресурсов. Для Архангельска Open Innovations Startup Tour - уже традиция, необходимая для региона. Тот задел, тот потенциал, который сформировался на первом мероприятии в 2017 году, и открыл дорогу предпринимателям, которые искали возможности для своей реализации", - сказал Орлов журналистам.

Как сказал ТАСС руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" фонда "Сколково" Павел Кривозубов, проекты представлены по разным направлениям: от управления документооборотом до использования беспилотников на полигоне твердых коммунальных отходов. "Мне запомнился проект, причем, как я понял, у ребят уже есть прототип: беспилотный летательный аппарат, который облетает полигон твердых бытовых отходов, мониторит их состояние и прогнозирует участки, которые могут стать очагом распространения пожаров", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас большой запрос на цифровизацию всех процессов. "Это один из трендов, - пояснил Кривозубов. - Те же самые дроны раскрываются благодаря методам цифровизации. Их можно применять для мониторинга, например, складов, когда дрон облетает помещение, смотрит состояние, наличие товаров, делает полный список, дроны мониторят большие объекты, заменяя охранников".

Снижение затрат

Часть представленных проектов уже начали внедрять на производстве. Инженер по сопровождению ООО "Кит Софит" Алексей Кашин рассказал ТАСС, что в их ферме всего три сотрудника. Компания была создана в 2016 году, идеей стала разработка софта для промышленности и бизнеса, к реализации приступили недавно. Представленный проект предназначен для автоматизации оперативного управления оборудованием.

Как пояснил собеседник агентства, даже на крупных производствах оперативный контроль за техникой проводится по старинке: рабочий обходит оборудование, затем пишет результаты в журнале обхода. Стартап разработал прибор и программное обеспечение, чтобы автоматизировать процесс. Каждый станок оснащается метками, которые считывает специальный маршрутизатор, где указаны все параметры для проверки, чтобы ничего не пропустить. "Если есть замечания, прибор синхронизируется с компьютером: можно проследить тенденцию развития неисправности и сделать плановые заказы запчастей, это помогает избежать внепланового останова оборудования. Любой простой даже в час может обойтись компании в миллионы рублей", - сказал Кашин.

По словам представителя стартапа, есть иностранные аналоги, но они значительно дороже. Сейчас оборудование компании внедряют на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате. "Они подсчитали, что экономия от покупки данного оборудования составляет по 250 тыс. рублей в месяц", - добавил собеседник агентства. По его словам, разработка может использоваться для контроля оборудования в разных сферах: в легкой промышленности, нефтегазовой отрасли и даже техники для майнинга.

Стартап-тур проводится в разных городах России с 2011 года. Он включает в себя конкурс технологических проектов, а также большую образовательную и конференционную программы. В рамках тура проходят сессии о глобальных тенденциях и международных практиках, тренинги для развития компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий.