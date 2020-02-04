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Китайская вирусная пневмония
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Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан

Россияне перед эвакуацией будут осмотрены с помощью бесконтактной термометрии военными вирусологами в специальных защитных костюмах
Самолет Воздушно-космических сил России, предназначенный для эвакуации россиян из Уханя Снимок с видео/Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Самолет Воздушно-космических сил России, предназначенный для эвакуации россиян из Уханя
© Снимок с видео/Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

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В военном ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила около четырех часов.

Перед эвакуацией все российские граждане, по информации Минобороны РФ, будут осмотрены военными вирусологами "в специальных защитных костюмах с помощью бесконтактной термометрии".

Ранее в Минобороны РФ сообщали о вылете в Ухань еще одного самолета ВКС.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. К эвакуации российских граждан привлечено пять самолетов ВКС.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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