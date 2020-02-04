Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила около четырех часов.

Перед эвакуацией все российские граждане, по информации Минобороны РФ, будут осмотрены военными вирусологами "в специальных защитных костюмах с помощью бесконтактной термометрии".

Ранее в Минобороны РФ сообщали о вылете в Ухань еще одного самолета ВКС.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, находятся тысячи иностранцев, власти зарубежных стран занимаются эвакуацией своих граждан. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. К эвакуации российских граждан привлечено пять самолетов ВКС.