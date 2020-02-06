В Боснии и Герцеговине обнаружили саламандру, семь лет остававшуюся без движения

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Команда исследователей из Венгрии обнаружила в одной из подводных пещер Боснии и Герцеговины представителя необычного пещерного вида саламандр - европейского протея, в течение семи лет не сдвигавшегося с места. Редкое животное, как сообщает газета The Independent, оставалось неподвижным 2569 дней.

На протяжении восьми лет специалисты из Университета имени Лоранда Этвеша (Венгрия) наблюдали за поведением колонии европейских протеев, обитавших в подводной пещере Боснии и Герцеговины. Они установили, что за десятилетний период большинство животных продвинулись менее чем на 10 м. Однако один наиболее инертный представитель данного вида саламандр за семь лет безмятежного существования ни разу не пошевелился.

Эксперты напоминают, что протеи обычно ведут одиночный образ жизни, не имеют естественных врагов-хищников и с легкостью переносят голод. В частности, они могут обходиться без пищи в течение нескольких лет. Тем не менее, как правило, эти существа питаются мелкими ракообразными, креветками, улитками, а порой и насекомыми. У большинства протеев, по словам ученых, отсутствует зрение, так что они живут в полной темноте.

Ученые предполагают, что данные живые существа вынуждены передвигаться лишь в целях спаривания, а это происходит у них примерно один раз в 12,5 лет. "Низкая репродуктивная активность вида в сочетании с сильной привязанностью к определенному местообитанию делает данный вид подводных пещерных экосистем чрезвычайно уязвимым и чувствительным био-индикатором изменений среды обитания, происходящих в результате деятельности человека", - подчеркнули исследователи.

"Водные пещерные экосистемы имеют важное значение как для экологов-эволюционистов, поскольку представляют собой недооцененную модельную систему, так и для биологов-консерваторов, так как являются уязвимой и уникальной средой обитания", - констатировали авторы работы. Настоящее исследование, по их словам, позволит помочь специалистам контролировать воздействие человека на водные пещерные экосистемы.

Европейский протей - хвостатая амфибия, обитающая в подземных водоемах западной части Балканского полуострова. Ее ареал простирается от Словении на севере до Боснии и Герцеговины на юге. Длина тела достигает примерно 30 см, вес - не более 150 г, цвет кожи - бледно-розовый. Из-за сходства окраса с цветом человеческого тела в языках южных славян земноводное получило название "человеческая рыбка". Протей находится под охраной и его ловля запрещена.