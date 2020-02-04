Минюст: радиостанция "Голос Америки" не зарегистрировала юридическое лицо в России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Радиостанция "Голос Америки" не зарегистрировалась в качестве юридического лица на территории России, как того требует законодательство РФ о СМИ-иноагентах. Об этом корр. ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Минюста.

"По состоянию на 4 февраля информация о регистрации юридического лица радиостанцией "Голос Америки" в Минюст России не поступала. В случае нарушения иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, информация о которых включена в соответствующий реестр, установленных законодательством Российской Федерации требований Минюстом России будет рассмотрена возможность применения в отношении данных лиц мер правового реагирования", - отметили в пресс-службе.

Представители радиостанции на вопрос ТАСС, планирует ли "Голос Америки" исполнить законодательство, отметили, что станция "продолжит предоставлять объективные новости и информацию в соответствии с самыми высокими стандартами журналистики".

При этом в ведомстве отметили, что "Радио Свобода", имеющая статус иноагента, представило в Минюст "документы об учреждении российского юридического лица в соответствии с требованиями законодательства".

В 2017 году Минюст признал иноагентами девять иностранных СМИ: "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/ Радио Свобода", телеканал "Настоящее время", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода", "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии". Законом предусмотрено, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юридическое лицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны были сделать это до 1 февраля 2020 года.

Согласно вступившим в силу с 1 февраля поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, несоблюдение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы: для граждан 10 тыс. руб., для должностных лиц 50 тыс. руб., а для юридических лиц 500 тыс. руб.. В случае повторного совершения таких деяний санкции возрастут: для граждан до 50 тыс. руб., для должностных лиц до 100 тыс. руб., для юридических лиц до 1 млн руб.