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В России транслировать вручение "Оскара" будет онлайн-кинотеатр Okko

Онлайн-трансляция состоится в ночь с 9 на 10 февраля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бесплатную трансляцию церемонии вручения престижной американской кинопремии "Оскар" покажет в России онлайн-кинотеатр Okko. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы сервиса.

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"Онлайн-трансляция состоится в ночь с 9 на 10 февраля. "Оскар" будет доступен на территории России в прямом эфире только в онлайн-кинотеатре Okko. Ведущими эксклюзивной в России трансляции премии "Оскар" станут Петр Фадеев, Юлия Пересильд и Сергей Бурунов", - сообщили в пресс-службе.

По данным газеты "Коммерсантъ", Первый канал в текущем году впервые за много лет отказался от трансляции. Собеседники издания, знакомые с ситуацией, утверждают, что расходы на права на показ церемонии "несопоставимы с результатом".

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