У эвакуированных из Уханя в Тюмень нет признаков коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Среди граждан РФ, стран ЕЭАС и Украины, эвакуированных из китайского Уханя, людей с признаками коронавируса нет, сообщила во вторник в ходе брифинга глава Роспотребнадзора Анна Попова

За россиянами в Китай вылетели два самолета Воздушно-космических сил. Людей привезут в Тюменскую область. По информации вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в Россию доставят 147 человек, в их числе 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один - Украины.

"Я бы хотела отметить, что людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно, и на борт приглашены, размещены на борту и сейчас уже летят в Россию только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день", - сказала Попова.

Она отметила, что среди людей, которых отправят из Китая в Тюменскую область, есть дети. "На борту есть дети, на борту семьи с маленькими и уже не очень маленькими детьми, и очень важно создать для них комфортные, качественные условия при прилете", - сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, территорию реабилитационного центра в Тюмени, где будут в течение двух недель находиться граждане, эвакуированные из Китая, будет охранять Росгвардия. "В реабилитационном центре выстроено два периметра ограждения, там выставлена охрана Росгвардии", - сказала Попова.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами КНР.