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Роскачество оценило полезные свойства "суперфудов"

Специалисты проверили семена чиа, ягоды годжи, асаи, киноа и спирулину
Семена чиа AP Photo/Matthew Mead
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Семена чиа
© AP Photo/Matthew Mead

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты Роскачества проверили так называемые суперфуды - продукты, которым приписывают большое количество полезных свойств, и выяснили, что эти наименования являются маркетинговым ходом. Об этом говорится в сообщении организации.

Cуперфуд (от англ. superfood, супер еда, супер пища) - термин, который используется для описания продуктов, предположительно обладающих особыми полезными свойствами и имеющих большую концентрацию питательных веществ, что обуславливает их суперсилу и уникальность. К ним, в том числе, относятся чиа, годжи, асаи, киноа и спирулина.

В Роскачестве отметили, что суперфуд - это маркетинговое название. "Например, в июне 2007 года в ЕС вступил запрет на использование термина "суперфуд" в отношении продуктов, произведенных и реализуемых в границах Евросоюза, если он не может быть научно подтвержден", - уточнили в организации.

Согласно рекомендациям экспертов, для сохранения хорошей формы и поддержания здоровья лучшим вариантом является разнообразное и сбалансированное питание с учетом особенностей организма, а также умеренная регулярная физическая активность. По словам экспертов, это "простые истины, которые сохраняют актуальность, несмотря на сменяющие друг друга тренды". "Добавлять в рацион так называемые суперфуды или нет - выбор каждого", - отмечают они. 

Диетолог Марият Мухина отметила, что cуперфуды практически идентичны биологически активным добавкам (БАД) к пище, поскольку содержат концентрированные активные вещества в легко усвояемой природной форме за счет наличия специальных структур, транспортеров, которые хорошо доставляют вещества сквозь клеточную мембрану в клетки.

Одним из таких cуперфудов являются ягоды годжи, которые внешне напоминают барбарис. В РФ эти ягоды продаются в сушеном виде и призваны помогать в борьбе с диабетом, снижении веса, а также лечении бесплодия и импотенции. По словам Мухиной, ягоды годжи полезны, но уступают по составу клюкве, чернике, бруснике.  

Другой продукт, семена чиа, должен способствовать снижению аппетита и похудению, заряжать энергией, а также поддерживать правильную работу желудочно-кишечного тракта и оказывать благотворное влияние на cердечно-сосудистую систему. "Практически семена чиа можно приравнять к тем же самым фруктам. Нельзя сказать, что в них есть какое-то особое количество витаминов, но польза для снижения веса действительно большая, потому что эти семена заставляют человека чувствовать себя сытым", - считает Мухина. По ее словам, семена чиа особенно полезно употреблять женщинам во время менопаузы, так как они содержат фитоэстрогены лигнаны, для мужчин эти эстрогены не нужны.

Асаи, киноа и спирулина

Асаи -  ягоды темно-фиолетового цвета, которые растут на пальме асайзейро гроздьями и внешне напоминают чернику или голубику. Считается, что они уменьшают риск онкологии, а также являются эффективным средством для похудения. Как отметила Мухина, асаи не содержат огромного количества витаминов А, E, C. "Яблоки даже более полезны в плане количества клетчатки, чем асаи, единственная их особенность - это то, что они хорошо хранятся, что обеспечивается бензойной кислотой в составе, которая содержится и в наших лесных ягодах", - сказала диетолог, уточнив, что бензойная кислота - это натуральный консервант, который омолаживает организм.

Крупа киноа относится к семейству амарантовых, она является "родственницей" лебеды. Призвана помогать снижать вес из-за низкой калорийности, а также улучшать здоровье. По полезным свойствам Мухина сравнивает киноа с полбой, а также с диким риcом, который более полезен и стоит дешевле. Кроме того, по словам диетолога, по составу киноа практически такое же, как гречка: оно уменьшает воспалительные реакции, также улучшает обмен веществ, понижает уровень сахара в крови. При этом из-за своей экзотичности киноа стоит в 10 раз дороже.

Спирулина - сине-зеленые спиралевидные микроскопические водоросли из теплых вод Южного полушария, которые реализуются либо в порошке, либо в таблеточной форме. Согласно маркетинговым обещаниям производителей, спирулина помогает бороться с диабетом и ожирением, способствуют снижению веса и омоложению кожи. Как отметила Мухина, спирулина действительно обладает большим количеством свободных аминокислот и высоким содержанием белка, 54%, которого нет ни в мясе, ни в рыбе, ни в сое. "В отличие от сои не содержит глютен, который ухудшает всасывание питательных веществ в кишечнике. Не содержит фитоэстрогены", - отметила она. При этом Мухина добавила, что есть водоросль дешевле, например, фукус, она ничем не уступает спирулине и дешевле в два раза.

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