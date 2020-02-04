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Законопроект МВД РФ определяет особенности депортации мигрантов с опасными заболеваниями

К заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, отнесены ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, лепра, туберкулез, сибирская язва, чума и другие

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Необходимость в разработке законопроекта о депортации мигрантов с опасными заболеваниями была вызвана пробелами во взаимодействии полицейских с медицинскими работниками и отсутствием правил сопровождения таких иностранцев к местам депортации. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-центре МВД России.

Ранее газета "Известия" сообщила, что МВД России разработало законопроект о порядке выдворения мигрантов с опасными для общества заболеваниями, среди которых чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и коронавирус. В министерстве пояснили, что его разработка не связана с коронавирусом.

"МВД проведен анализ норм законодательства, регулирующего правовое положение иностранных граждан, страдающих опасными заболеваниями и в отношении которых по различным основаниям уже приняты решения о депортации. По результатам выявлено отсутствие порядка взаимодействия территориальных органов МВД России с медицинскими организациями при решении вопроса транспортировки депортируемых, а также требований по соблюдению мер личной и общественной гигиены", - пояснили в МВД. В частности, для заболевших не определены правила медицинского обеспечения и сопровождения к местам депортации.

"В целях устранения имеющегося пробела правового регулирования, а также для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди населения страны и оказания содействия депортируемым иностранцам разработан и 30 сентября 2019 года внесен в правительство РФ проект федерального закона. Им предусмотрено наделение МВД России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти полномочиями по определению особенностей перевозок лиц указанной категории", - отметили в министерстве.

К заболеваниям, представляющим опасность для окружающих, правительством отнесены ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, лепра, туберкулез, сибирская язва, чума и другие. С 31 января этого года перечень был дополнен коронавирусной инфекцией.

В МВД отметили, что в случае принятия законопроекта для реализации положений закона потребуется издание соответствующего межведомственного приказа.

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