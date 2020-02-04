Первый самолет ВКС РФ с возвращающимися из Уханя россиянами готов к вылету

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Россияне, вылетающие на родину из Уханя, находятся на борту первого самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом корреспонденту ТАСС сказала по телефону одна из российских студенток.

"Ура! Мы на борту!" - сообщила девушка.

До этого всем вылетающим пришлось сдать багаж и заполнить карточки отбытия, а также специальный формуляр о том, что у них нет симптомов болезни и они не контактировали в последние дни с заболевшими людьми. Как стало известно ТАСС, первым рейсом отбывают те, кто до этого находился в Ухане. Все вылетающие прошли первичную проверку.

Ухань является первоначальным очагом распространения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. По последним данным, более половины числа инфицированных (13,5 тыс. случаев, в том числе 414 смертей) приходится на провинцию Хубэй, включая Ухань - административный центр провинции.