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Китайская вирусная пневмония
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В ВОЗ заявили, что риск распространения коронавируса в мире остается высоким

Генеральный директор ВОЗ подчеркнул, что 99% всех случаев болезни зарегистрировано в КНР, а 97% случаев с летальным исходом - в китайской провинции Хубэй
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© Роман Баландин/ТАСС

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что риск распространения в мире коронавируса 2019-nCoV остается высоким.

"Риск дальнейшего глобального распространения остается высоким. Сейчас наступил момент, когда все страны должны готовиться", - приводятся его слова в "Твиттере" ВОЗ. Гебрейесус подчеркнул, что 99% всех случаев болезни зарегистрировано в КНР, а 97% случаев с летальным исходом - в китайской провинции Хубэй.

Он сообщил, что в Китай будет направлена группа международных экспертов, чтобы "работать вместе с китайскими властями в целях лучшего понимания вспышки болезни". Кроме того, на будущей неделе ВОЗ проведет встречу с участием специалистов, "чтобы определить приоритеты в изысканиях во всех сферах, касающихся этой вспышки". Речь пойдет, в частности, об источнике вируса и о разработке вакцины.

Согласно данным, которые привел гендиректор, в Китае зарегистрирован 20471 случай заражения коронавирусом. Умерли 425 человек. "Мы продолжаем тесно работать с китайским правительством, поддерживая его усилия в борьбе с этой вспышкой в эпицентре. Это для нас наилучший шанс предотвратить более широкое распространение", - подчеркнул он.

По данным ВОЗ, сейчас в 19 странах документально подтверждены 27 случаев передачи коронавируса от человека к человеку. Организация передаст в 24 страны со складов в Дубае 531 тыс. медицинских масок, 350 тыс. пар перчаток, почти 18 тыс. халатов. Кроме того, в более 70 лабораторий будут отправлены материалы для проведения анализов.

В новость были внесены изменения (21:17 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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