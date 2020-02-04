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Китайская вирусная пневмония
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Первый самолет с 80 россиянами вылетел из Уханя

Пассажиров сопровождают медики и специалисты Минобороны
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© Снимок с видео\Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Первый самолет ВКС вылетел из китайского Уханя в Россию, на борту 80 гражданина РФ. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном во вторник.

"На борту российского военно-транспортного самолета 80 человек с личными вещами", - говорится в сообщении.

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Их сопровождают медики и специалисты Минобороны. Они осуществляют непрерывный контроль состояния пассажиров, отмечается в сообщении.

Незадолго до этого в аэропорту Уханя приземлился второй самолет ВКС РФ, прибывший для эвакуации граждан России и ряда других стран.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что военные самолеты доставят в Тюменскую область россиян из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. По информации Голиковой, в РФ доставят 147 человек, в их числе 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один - Украины.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

В новость была внесена правка (21:30 мск) — уточняется  количество пассажиров.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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