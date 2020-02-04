В РПЦ предложили заимствовать зарубежный опыт конституционного определения брака

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Опыт некоторых стран в области конституционного определения брака как союза мужчины и женщины может быть использован при разработке аналогичных поправок в Конституцию РФ, заявил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"К дискуссии о внесении в Конституцию России определения брака как союза мужчины и женщины. Такие примеры уже есть, и они исходят не от каких-то стран, которые часть нашей общественности почему-то привыкла считать дремучими. <...> Европейский опыт в данном случае очень даже применим к нашим реалиям", - написал он на своей странице в Telegram.

В качестве примера Легойда привел Конституцию Ирландии. "Так, статья 41 Конституции Ирландии гласит: "Государство признает семью как естественный первоисточник и объединяющую основу общества, а также как нравственный институт, обладающий неотъемлемыми и неотчуждаемыми правами, предшествующими всякому позитивному праву и высшими по отношению к нему". В документе есть указание на то, что женщина ее домашней жизнью оказывает государству поддержку, без которой нельзя достигнуть общего блага", - подчеркнул глава Синодального отдела.

Он также отметил, что в основном законе этой страны "обязывает государство прилагать усилия к тому, чтобы матери не были вынуждены экономической необходимостью заниматься работой в ущерб их домашним обязанностям, и еще, согласно данной Конституции, государство берет на себя обязательство с особой тщательностью охранять институт брака, на котором основана семья, и защищать его от нападок", - добавил Легойда. Ранее он поддержал предложение о том, чтобы в Конституции брак был назван союзом мужчины и женщины.

Президент России Владимир Путин 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправки к Конституции РФ и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.