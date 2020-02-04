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ЕС может пересмотреть правила выплаты компенсаций за задержки авиарейсов

Сумму компенсаций оставят прежней, предлагается увеличить время ожидания

ТАСС, 4 февраля. Европейский союз может изменить правила выплат за задержки авиарейсов, увеличив минимальное время ожидания, за которое положена финансовая компенсация. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

На данный момент пассажирам, чей рейс задерживается более чем на три часа или был отменен менее чем за 14 дней, положена выплата в размере до €600. Как сообщает Reuters, Хорватия выступила инициатором пересмотра действующих правил, предложив оставить прежней сумму компенсации, но увеличить время допустимой задержки рейса. В документе не уточняется, на сколько предлагается увеличить допустимое время ожидания. Загреб выступил с таким предложением, "чтобы снять с авиакомпаний большое финансовое бремя, а также потому, что все реже и реже задержки рейсов происходят по вине авиакомпаний".

По данным Reuters, обсуждение инициативы Хорватии должно начаться в ближайшие несколько недель.

В 2013 году ЕС уже обсуждал увеличение допустимого времени задержки рейса с трех до пяти часов, однако никакого итогового решения принято не было.

Согласно статистике, приведенной Reuters, в период с 2011 по 2018 год число отмененных рейсов между странами ЕС увеличилось на 70%, а число задержек рейсов выросло на 56%. В 2018 году около 17,6 млн пассажиров столкнулись с отменой рейсов, еще 16,5 млн - с длительной задержкой перелета.

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