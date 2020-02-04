В Дагестане открыли ювелирную мастерскую для людей с ограниченными возможностями здоровья

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Ювелирная мастерская Silver Master для обучения и работы людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе инвалидов-колясочников, открылась во вторник в Махачкале. Участие в церемонии открытия приняли министр труда и социального развития Дагестана Изумруд Мугутдинова, представители общественных организаций, благотворительных фондов, студенты и волонтеры, передает корреспондент ТАСС.

Инициатором и автором проекта создания ювелирной мастерской для инвалидов-колясочников является руководитель дагестанского благотворительного фонда "Колесо добра" Наида Магомедова, которая реализовала данный проект на гранты главы Дагестана, министерства труда и социального развития республики и образовательного форума "Машук".

"У нас сегодня потрясающее событие, которого мы очень давно ждали, - благотворительный фонд "Колесо добра" открывает ювелирную мастерскую для инвалидов-колясочников и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сюда будут приезжать инвалиды-колясочники, которые будут обучаться достаточно сложному делу и будут иметь возможность работать и реализовывать свою продукцию. Эта мастерская, по-моему, единственная в России [в своем роде]", - сказала на открытии Мугутдинова.

Возможность учиться и работать

Самое главное в этой мастерской, по словам Мугутдиновой, то, что лица с ограниченными возможностями здоровья "будут иметь возможность обучиться, работать, получать какое-то удовлетворение и чувствовать себя социализированными". "Они будут адаптированы и смогут [здесь же] реализовывать свою продукцию", - отметила глава Минтруда региона.

Как сообщила ТАСС Магомедова, обучение в ее мастерской будет проходить в две смены из-за большого количества желающих. "Это единственный [ювелирный] цех по обучению инвалидов-колясочников в стране. Здесь 16 человек уже, желающих много - около 30 человек. Поэтому, скорее всего, в две смены станем обучать", - сказала Магомедова.

Она отметила, что учеников затем планируется трудоустраивать в самой мастерской. "Планируем сначала обучить, потом желающих трудоустроим здесь. Здесь же будут витрины, где они смогут выставлять и продавать свои изделия. И это все бесплатно для них", - рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что проект направлен на решение "важнейшей проблемы - вовлечение в трудовую деятельность особо тяжелой группы инвалидов, страдающих поражениями опорно-двигательного аппарата". Цель проекта - создание условий для трудовой реабилитации инвалидов-колясочников, улучшение их социального самочувствия посредством успешной адаптации к условиям современного рынка труда, профессиональная подготовка и трудоустройство граждан с ОВЗ в течение 12 месяцев на территории Махачкалы.