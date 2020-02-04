"Т-34" получил премию "Блокбастер" как самый кассовый российский фильм

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Военный фильм "Т-34" режиссера Алексея Сидорова был отмечен премией "Блокбастер" как самая кассовая российская картина. Церемония награждения прошла во вторник в гостинице "Азимут Москва олимпик", передает корреспондент ТАСС.

"Кино бы не состоялось, если бы не было Алексея Сидорова, он очень талантливый режиссер. <...> Для нас эта премия от сообщества профессионалов особенно важна", - сказал продюсер фильма Рубен Дишдишян.

Лента Сидорова о побеге советских танкистов из немецкого плена в годы Великой Отечественной войны вышла на экраны 27 декабря 2018 года в премиальных форматах (IMAX, LUXE, Atmos), а в широком прокате появилась 1 января 2019 года. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

"Мы с большим энтузиазмом взялись за прокат картины "Т-34", потому что там есть история, масштаб, сумасшедшие съемки и сценарий. <...> Хочется пожелать, чтобы таких фильмов было больше", - отметил директор департамента кинопроката компании "Централ партнершип" Павел Верещагин.

Победители в других номинациях

Самым кассовым российским анимационным фильмом года стал мультфильм "Три богатыря и наследница престола" режиссера Константина Бронзита, собрав в прокате более 603 млн рублей. В зарубежном прокате самым кассовым российским фильмом стала военная драма Антона Мегердичева "Движение вверх", заработав $15 млн. В ходе мероприятия также были награждены победители в номинациях "Человек года" - им стал продюсер Антон Златопольский, и "Продюсер года", в которой победил Рубен Дишдишян.

Приз главного редактора вручили фильму Питера Фаррелли "Зеленая книга". Самой кассовой лентой ограниченного проката признали фильм "Надо мною солнце не садится", заработавший в прокате 11,4 млн рублей, а самым кассовым европейским фильмом года стал мультфильм "Королевский корги" (209 млн рублей).

Премией были также отмечены фильмы и мультфильмы, собравшие в прокате России и СНГ более 1,5 млрд рублей. Среди них: "Тайная жизнь домашних животных - 2" (1,608 млрд рублей), "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" (1,762 млрд), "Джокер" (1,959 млрд), "Малефисента: Владычица тьмы" (2,181 млрд), "Мстители: Финал" (2,986 млрд) и другие. Чемпионом кинопроката России и СНГ стал "Король Лев" (2,995 млрд).

Лучшим дистрибьютором российского кино назван "Централ партнершип", а дистрибьютором года - кинокомпания Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

Главный редактор журнала "Кинобизнес сегодня" Александр Семенов рассказал журналистам, что в этом году в России были рекордные кассовые сборы. "Год хороший, хорошо выстрелили российские фильмы. Меня не устраивает только одно - фильмы выстреливают зимой в новогодние праздники, а хотелось, чтобы весной, осенью и летом было хорошее кино, кассовое", - отметил он.

О премии

"Блокбастер" - профессиональная премия по итогам года в кинобизнесе, учреждена журналом "Кинобизнес сегодня", целевая аудитория которого являются кинодистрибьюторы, руководители студий, владельцы кинотеатров, а также представители деловой и финансовой элиты, имеющей отношение к кинобизнесу. В разные годы лауреатами премии становились Рубен Дишдишян, Константин Эрнст, Анатолий Максимов, Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Роднянский, Федор Бондарчук, Ренат Давлетьяров и другие.