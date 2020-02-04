Минздрав подготовил порядок ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Минздрав РФ подготовил порядок ввоза незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества, на территорию страны. Соответствующий проект постановления правительства опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие документы о порядке ввоза в страну таких препаратов.

"Проектом постановления утверждаются правила ввоза в РФ конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов, а также устанавливается порядок выдачи данных лекарственных препаратов пациентам", - следует из пояснительной записки к проекту постановления.

Согласно документу, решение о необходимости закупки для пациента незарегистрированного в РФ препарата принимают врачебные комиссии медорганизаций по медицинским показаниям. В частности, на основании неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента других препаратов, которые зарегистрированы в стране. Заявка для включения необходимых лекарств в план по ввозу подается в Минпромторг и Минздрав.

"В случае необходимости изменения годовой потребности РФ в наркотических средствах и психотропных веществах с учетом планируемого ввоза конкретной партии наркотических и психотропных лекарственных препаратов Минздрав РФ направляет дополнительные сведения в МВД для информирования Международного комитета по контролю над наркотиками", - говорится в проекте постановления.

Предусматривается, что ввоз конкретных партий наркотических и психотропных препаратов будет осуществлять Московский эндокринный завод. Срок действия постановления в случае его принятия запланирован с 1 марта 2020 года до 31 декабря 2023 года.

Потребность в препаратах

Представители общественных организаций заявляли о том, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, оценивают число нуждающихся профильные национальные медицинские исследовательские центры. Ранее Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок "Клобазама" (международное непатентованное название препарата "Фризиум").

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, вторая часть адресована родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.