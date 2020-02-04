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Китайская вирусная пневмония
Обновлено 

Второй самолет с россиянами вылетел из Уханя

В Минобороны уточнили, что на борту находятся 64 человека, их сопровождают военные медики
Описание
© Снимок с видео\Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Еще один самолет Воздушно-космических сил, на борту которого находятся эвакуируемые из Уханя люди, вылетел в Россию. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном во вторник.

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"На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что граждан сопровождают военные медики и специалисты Минобороны.

Ранее вечером во вторник первый самолет ВКС вылетел уже направился из китайского Уханя в Россию с 80 пассажирами.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что военные самолеты доставят в Тюменскую область россиян из китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. По информации Голиковой, в РФ доставят 147 человек, в их числе 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один - Украины.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

В новость были внесены изменения (00:07 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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