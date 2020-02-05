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Китайская вирусная пневмония
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Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 23,6 тыс.

491 человек погиб
Описание
© EPA-EFE/JEROME FAVRE

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тыс. человек, погиб 491 житель. Об этом сообщил в среду информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

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Во вторник сообщалось, что число инфицированных в Китае составляет 20,4 тыс. человек. Было зафиксировано 426 летальных исходов, из них один в специальном административном районе Гонконг.

По новым данным портала, выздоровели 846 человек. Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тыс. заболевших), где погибли 479 человек. Далее следуют провинции Чжэцзян и Гуандун, где от вируса никто не погиб и насчитывается 829 и 813 инфицированных соответственно. В Пекине этот показатель составляет 228 человек (один умер), в граничащих с Россией регионах Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия - 155 (две жертвы) и 35 заболевших соответственно.

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КитайКитайская вирусная пневмония
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