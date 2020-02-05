В Бразилии заявили, что эвакуируют своих граждан из Уханя президентскими бортами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Бразилии направят два самолета, обслуживающие президента страны, для эвакуации своих граждан из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом было объявлено во вторник в ходе совместной пресс-конференции министров обороны и иностранных дел южноамериканской республики.

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"Президент согласился предоставить два своих самолета, каждый из которых вмещает до 30 пассажиров. Президент разрешил использовать их, принимая во внимание положение ВВС", - сказал глава военного ведомства Фернанду Азеведу-и-Силва. Как он уточнил, речь идет о двух резервных бортах Embraer 190 национального авиапроизводителя.

По его словам, самолеты должны вылететь с базы ВВС в Бразилиа в полдень среды (18:00 мск) и прибыть в Ухань в ночь на пятницу. По пути они сделают две технические посадки для дозаправок в испанском Лас-Пальмасе (Канарские о-ва) и польской Варшаве. На обратном пути они остановятся там же и, как ожидается, вернутся в Бразилию утром в субботу.

После приземления на авиабазе в Анаполисе (штат Гояс в центре страны), пассажиры, экипаж и командируемая для их сопровождения бригада медиков будут отправлены на карантин и проведут на территории этой воинской части 18 дней. "Карнавал они встретят там же", - пошутил министр.

На настоящий момент желание быть эвакуированными из Уханя выразили 29 бразильцев и членов их семей. Как уточнил в ходе пресс-конференции глава МИД Эрнесту Араужу, среди них 25 граждан Бразилии, в том числе семеро детей, и четверо их супругов - граждан КНР.