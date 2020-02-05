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Китайская вирусная пневмония

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Все заболевшие были госпитализированы

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама. Об этом сообщило в среду Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По его сведениям, все заболевшие были госпитализированы. Как отмечает телеканал NHK, для этого был задействован катер береговой охраны и специальные машины сокрой помощи. Пациенты размещены в больнице в префектуре Канагава.

Сам лайнер по-прежнему находится в водах рядом с Йокогамой, разрешения пришвартоваться в порту он не получал. На его борту находятся около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Все они были осмотрены врачами из-за того, что один из пассажиров, находившихся на судне, был заражен коронавирусом.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. По пути оно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконг и Вьетнам. Заразившийся 80-летний мужчина находился на судне с 20 по 25 января и сошел в Гонконге. В настоящее время он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Теги
ЯпонияКитайская вирусная пневмония
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