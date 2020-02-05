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Китайская вирусная пневмония

США 6 февраля планируют эвакуировать своих граждан из Китая

Для этого будет организовано несколько рейсов

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют организовать несколько авиарейсов для эвакуации из Китая своих граждан и их близких в связи со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении американского дипломатического представительства в КНР.

"Госдепартамент может на условиях возмещения расходов организовать для граждан США в целях эвакуации дополнительные рейсы из международного аэропорта Уханя 6 февраля 2020 года", - отмечается в документе.

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Не имеющим гражданства США детям, супругам или родителям американцев также позволят вылететь в США. "Медицинские власти Китая будут проводить обследование пассажиров в аэропорту и могут отказать в посадке любому лицу, которое может иметь проблемы со здоровьем. Кроме того, они могут отказать в посадке членам семьи пассажира или провести принудительную госпитализацию любого лица, имеющего проблемы со здоровьем", - проинформировало дипломатическое представительство.

По данным газеты The Wall Street Journal, два американских самолета во вторник приземлись в Ухане, откуда началась вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Этими бортами в Китай был доставлен также груз медикаментов. В понедельник госсекретарь Майкл Помпео заявил, что США планируют направить еще несколько самолетов в КНР.

Первая эвакуация

29 января первый самолет доставил в США из КНР около 200 американских граждан, в том числе дипломатов и членов их семей. Эти лица находятся на обследовании на базе ВВС Марч в штате Калифорния. Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США объявили для прибывших 14-дневный карантин.

В США подтверждено 11 случаев заболевания пневмонией, вызванной 2019-nCoV. Случаи зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Аризона, Вашингтон и Массачусетс. Соединенные Штаты ввели временный запрет на въезд на территорию страны почти для всех иностранцев, побывавших в последние дни в КНР, за исключением членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США.

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СШАКитайская вирусная пневмония
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