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"Умные" перекрестки планируют внедрить в российских регионах в 2022 году

Проект в первую очередь намерены запустить в Новосибирске и Перми
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по внедрению в российских регионах перекрестков на основе искусственного интеллекта, способных автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД, планируется начать в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил вице-президент НП "Глонасс" Евгений Белянко.

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"Задача умных перекрестков - минимизировать ДТП, выявлять аварийно-опасные участки дорог, усовершенствовать адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих областях России, - отметил он. - Проект будет в первую очередь запущен в 2022 году в Новосибирске и Перми. По всей России такие перекрестки могут появиться не ранее 2023 года".

По оценкам экспертов, искусственный интеллект позволит сократить количество ДТП на перекрестках в среднем на 20-25%, уточнил Белянко.

Он также пояснил, что "умные" перекрестки позволят прогнозировать вероятность создания заторов и выявлять риск столкновения автомобилей при интенсивном движении. "Они смогут автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД", - добавил он.

Алгоритм работы умных перекрестков будет строиться на основе анализа данных платформы "Автодата", сообщил Белянко. Адаптивная система дорожного управления будет масштабирована, а с помощью искусственного интеллекта выработан стандарт управления типовым перекрестком.

Проект реализуется НП "ГЛОНАСС" в рамках платформы "Автодата" Национальной технологической инициативы "Автонет" по поручению президента РФ.

Проект сбора автомобильных данных

В России официально запущен проект платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных. Он реализуется в целях формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.

Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум "Автодата.Рус". Его учредителями, в том числе, стали НП "ГЛОНАСС", Минпромторг и ГК "Роскосмос". В ближайшее время к консорциуму присоединятся Пермский край и Новосибирская область.

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