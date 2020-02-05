"Умные" перекрестки планируют внедрить в российских регионах в 2022 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Эксперимент по внедрению в российских регионах перекрестков на основе искусственного интеллекта, способных автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД, планируется начать в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил вице-президент НП "Глонасс" Евгений Белянко.

Как технологии борются с пробками и нарушителями

"Умные" светофоры, датчики в асфальте. Как технологии борются с пробками и нарушителями

"Задача умных перекрестков - минимизировать ДТП, выявлять аварийно-опасные участки дорог, усовершенствовать адаптивную систему дорожного управления, которая не отвечает стандартам безопасности во многих областях России, - отметил он. - Проект будет в первую очередь запущен в 2022 году в Новосибирске и Перми. По всей России такие перекрестки могут появиться не ранее 2023 года".

По оценкам экспертов, искусственный интеллект позволит сократить количество ДТП на перекрестках в среднем на 20-25%, уточнил Белянко.

Он также пояснил, что "умные" перекрестки позволят прогнозировать вероятность создания заторов и выявлять риск столкновения автомобилей при интенсивном движении. "Они смогут автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД", - добавил он.

Алгоритм работы умных перекрестков будет строиться на основе анализа данных платформы "Автодата", сообщил Белянко. Адаптивная система дорожного управления будет масштабирована, а с помощью искусственного интеллекта выработан стандарт управления типовым перекрестком.

Проект реализуется НП "ГЛОНАСС" в рамках платформы "Автодата" Национальной технологической инициативы "Автонет" по поручению президента РФ.

Проект сбора автомобильных данных

В России официально запущен проект платформы "Автодата" по сбору автомобильных данных. Он реализуется в целях формирования уникального в мировом масштабе массива больших данных в автомобильной сфере и обеспечения равных конкурентных условий на авторынке и взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.

Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум "Автодата.Рус". Его учредителями, в том числе, стали НП "ГЛОНАСС", Минпромторг и ГК "Роскосмос". В ближайшее время к консорциуму присоединятся Пермский край и Новосибирская область.