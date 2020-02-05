УФАС по Приморью проверит цены на помидоры и огурцы, поднявшиеся после закрытия границы

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Приморскому краю начало проверки по обращениям о сильном повышении цен на овощи на фоне введенных ограничений грузооборота с Китаем. Об этом ТАСС сообщил представитель управления.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. Ранее на автомобильных пунктах пропуска грузовое сообщение было приостановлено до 2 февраля. Вместе с тем, из магазинов Владивостока и некоторых других городов Приморья пропали некоторые овощи - помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, а в других торговых точках на них сильно выросли цены. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены.

"Есть заявления по этому вопросу [о повышении цен], сейчас специалисты управления проверяют факты повышения цен на огурцы и помидоры. По результатам рассмотрения в отношении субъектов, обладающих рыночной властью, и при наличии признаков нарушения будут приняты меры реагирования", - сказал представитель УФАС.

Ранее вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев дал поручение ФАС и главам дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения.

В понедельник Дальневосточная таможня сообщила о возобновлении грузового сообщения между Приморским краем и КНР. По данным ведомства, автомобили проходят оформление в обычном режиме, очередей на границе нет.