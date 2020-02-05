{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Второй самолет ВКС с туристами из Уханя сел на дозаправку в Восточном военном округе

В Минобороны сообщили, что после дозаправки борт отправится в конечный пункт назначения в Тюменской области

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Второй самолет Воздушно-космических сил России, который везет 64 туриста, эвакуированного из китайского города Ухань, сел на аэродроме Восточного военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

На эту тему
"Власти заинтересованы забрать нас побыстрее". Россиянин рассказал про эвакуацию из Уханя

Ранее аналогичную остановку делал первый борт ВКС с 80 россиянами с медиками, вирусологами и специалистами Минобороны. Затем, после дозаправки, и второй самолет отправится в конечный пункт назначения в Тюменской области, добавили в министерстве.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил во вторник журналистам, что эвакуированные из Уханя россияне и граждане других государств будут размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.

По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами самолеты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин, два из них вылетели из Уханя во вторник.

По информации председателя штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в РФ эвакуируют 147 человек, в их числе 10 граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один - Украины.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванного вирусом 2019-nCoV респираторного заболевания. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 24,3 тыс., более 490 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
СМИ: в Сингапуре выписали первого пациента, инфицированного коронавирусом
Анализы не показали наличие вируса у 35-летнего гражданина Китая на протяжении трех дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС