Три детских сада в Анадыре с 6 февраля закрываются из-за распространения ОРВИ

АНАДЫРЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Три детских сада в Анадыре закрываются на карантин из-за распространения ОРВИ с 6 февраля. В этих дошкольных учреждениях в общей сложности почти 150 детей не посещают детсады по причине болезни, сообщила ТАСС начальник Управления по социальной политики администрации городского округа Анадырь Елена Мартынюк.

Решение о закрытии дошкольных учреждений было принято администрацией городского округа Анадырь по рекомендации окружного Управления Ропотребнадзора из-за превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ.

"Чтобы предупредить дальнейшее распространение острых респираторных инфекций среди детей, было решено приостановить работу трех детских садов: "Сказки", где в двух корпусах по болезни отсутствует 109 детей, "Паруса", где болеют 36 человек и "Олененка" - отсутствует 7 человек. В остальных дошкольных учреждениях эпидемиологический порог на данный момент не превышен", - рассказала Мартынюк.

Она добавила, что при введении карантина в дошкольном учреждении один из работающих членов семьи может получить листок нетрудоспособности по уходу за ребенком возрастом до 7 лет. Выдать документ родителю заболевшего ребенка должен педиатр. Всего же в городском округе Анадырь работают 19 дошкольных учреждений.

Из-за распространения ОРВИ в Анадыре закрыта на карантин и единственная общеобразовательная школа. Образовательный процесс в ней приостановлен до 7 февраля. В школе обучается 2050 детей.