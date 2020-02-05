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Питание для младшеклассников сделают бесплатным в ЕАО и в Хабаровском крае раньше 2023 г.

В ЕАО бесплатно питание будет предоставляться примерно для 8 тыс. учеников, в Хабаровском крае не менее чем для 50 тыс. учеников

ХАБАРОВСК, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Еврейской АО и Хабаровского края сделают бесплатным горячее питание в школах для младшеклассников ранее установленных федеральным центром сроков. Об этом ТАСС сообщили в правительствах регионов.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с 1 по 4 классы в стране. В тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.

"Будем стремиться не замыкаться на 2023 годе, а сделать это раньше установленных сроков. Уже есть расчет, что если запустить бесплатное питание для региона с 1 сентября 2020 года, то из регионального бюджета только до наступления 2021 года на это потребуется 13 млн рублей помимо средств из федерального бюджета", - сказал агентству заместитель председателя комитета образования правительства ЕАО Илья Карепов.

Он сообщил, что сейчас в регионе идет подготовительная работа к обеспечению школьников бесплатным горячим питанием. Бесплатно питание будет предоставляться примерно для 8 тыс. учеников 1-4 классов. "Приводим к нормативному состоянию школьные столовые, в частности, ремонт и закупка технологического оборудования планируется для пяти школ в селах области. Эту работу намерены завершить до начала нового учебного года, финансирование хотим получить за счет плана социального развития центров экономического роста на Дальнем Востоке", - сказал Карепов.

Всего в регионе 65 школ, в большинстве есть столовые полного цикла, одноразовым горячим питанием охвачено более 96% школьников.

Бесплатным питание в Хабаровском крае сделают в 2021 году

В Хабаровском крае бесплатным горячим питанием младших школьников планируют обеспечить уже с 2021 года, в январе сообщал губернатор Сергей Фургал. Отмечалось, что для того, чтобы все младшеклассники питались бесплатно, необходимо 800 млн рублей - часть даст федерация, часть краевой и местные бюджеты. Бесплатное горячее питание должно быть предоставлено не менее чем для 50 тыс. учеников 1-4 классов.

В Хабаровском крае сейчас питанием за счет краевого бюджета обеспечивают всех учащихся с 1 по 11 класс из числа малообеспеченных. По данным Министерства образования и науки края, бесплатные горячие обеды или завтраки в 2019 году получали 33 тыс. школьников. Кроме того, в регионе провели работу по уравниванию меню для школьников из обычных и малообеспеченных семей. С 1 сентября 2019 года все школьники питаются одинаково, за льготников платит бюджет. Как сообщили агентству в Министерстве образования и науки Хабаровского края, горячим питанием в регионе обеспечивается 91,1% школьников, среди младшеклассников - это более 96%.

Упор на качество меню

Глава Хабаровского края Фургал на встрече с общественниками, которая прошла накануне сообщил, что сейчас необходимо сконцентрироваться на качестве питания. "Нам надо браться за качество питания, при этом необходимо обращать внимание на вкус блюд - хотят дети это есть или нет. Составлять меню возможно нужно через опрос родителей либо через общественную организацию, представителей в школе", - сказал Фургал.

Состояние дел со школьным питанием в крае намерены проверить общественники, сообщила ТАСС председатель Хабаровского городского Союза женщин, член Общественной палаты Хабаровского края Альбина Коровина. "В этом году займемся проверкой горячего питания в школах, сделаем определенный мониторинг предпочтений детей. Нужно предпринимать шаги по совершенствованию меню, добавить больше клетчатки, больше овощей и фруктов", - сказала Коровина. Все рекомендации будут представлены правительству региона и администрации Хабаровска.

Ранее подобные проверки уже проводились общественниками в регионе, выявлялось несоответствие блюд нормам по калорийности, в ряде школ отмечались факты того, что блюда выбрасываются в большом объеме.

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