В морском заповеднике Приморья в 2020 году могут появиться два новых эко-маршрута

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный морской заповедник в Приморском крае разрабатывает и планирует запустить в 2020 году два новых экологических маршрута по территории и акватории заповедника. Об этом ТАСС в среду рассказал заместитель директора учреждения Александр Куликов.

Президент России Владимир Путин в 2019 году поручил правительству разработать меры по стимулированию развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

"Первый проект - квест-экскурсия "Секреты батареи №901" - познакомит туристов, приезжающих на остров Попова, с артиллерийской батареей Владивостокской крепости [система фортификационных сооружений города, созданная 1890-1940 годы], которая находится в стороне от обычных экскурсионных маршрутов. Постройка батареи относится к 30-40 годам прошлого века, финальному этапу строительства крепости. Мы уже успели провести там тестовую экскурсию для школьников, и в текущем году есть планы запустить этот маршрут в постоянную работу. Экскурсия рассчитана как раз на школьную аудиторию", - рассказал Куликов.

Другой проект, который также разрабатывается для запуска в 2020 году, имеет рабочее название "Маршрутом адмирала Путятина" и будет длиться три дня. За это время гости посетят самые живописные места заповедника и смогут понаблюдать за тюленями на Кекурах Бакланьих, Камнях Михельсона, увидеть руины военных городков времен Хасанских событий [серия столкновений в 1938 году между японской и советской армиями у озера Хасан].

Этот маршрут включает в себя как экскурсии на быстроходном катере по акватории залива Петра Великого с обходом островов архипелагов Императрицы Евгении и Римского-Корсакова, так и пешеходные с посещением острова Фуругельма - самого южного острова России, косы "Изменения сознания", соединяющей мыс Островок Фальшивый с материком, а также САП-тур вдоль скалистых берегов бухты Средней.

Дальневосточный морской заповедник был создан в 1978 году на юге Приморского края. Здесь на площади более 64 тыс. га обитают свыше 5 тыс. видов животных и растений. В сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО за заслуги и значимость находящихся под его охраной животных и растений, сообществ, ландшафтов и природных феноменов.