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Школьники Приморья учатся плавать по президентской программе "Плавание для всех"

К занятиям в бассейне "Приморец" уже приступили почти 1300 учеников

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Реализация пилотного проекта президентской программы "Плавание для всех" началась в Приморье. Почти 1300 учеников из семи школ Находкинского городского округа уже приступили к занятиям плаванием в бассейне "Приморец", сообщается на сайте муниципальной администрации.

Межведомственная программа "Плавание для всех" разработана по поручению президента РФ от 30 апреля 2019 года. Находка стала первым в Приморье муниципалитетом, где в начале текущего учебного года запустили программу, в феврале к занятиям приступили учащиеся шести школ.

"Реализация проекта "Плавание для всех" в Находке будет проходить поэтапно, на средства местного бюджета. В расписании бассейна "Приморец" с февраля уже запланированы уроки для учащихся начальных классов школ 5, 12 и 7 "Эдельвейс". Всего на первом этапе ее реализации уроки плавания пройдут около 1300 учащихся", - приводятся слова замглавы администрации Находки Дмитрия Малявина.

С февраля уроки стартовали также в школах 14 и 25, общее количество младших школьников, которые занимаются в бассейне достигло 1238 человек. С ними работают не просто учителя физкультуры, а специально привлеченные квалифицированные тренеры по плаванию из местной спортивной детско-юношеской школы "Приморец". Директор этой школы Евгения Фефилова сообщила ТАСС, что каждый класс посещает бассейн один раз в две недели. По такому расписанию занятие будут проходить до конца учебного года.

"Находка - пилотный муниципалитет края для внедрения межведомственной программы "Плавание для всех", успешный опыт планируется распространить и на другие территории. На очереди сейчас находятся Уссурийск и Владивосток, остальные населенные пункты Приморья", - сообщила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Межведомственную программу "Плавание для всех" поэтапно внедряют в разных регионах. Она предусматривает строительство бассейнов и обучение учащихся 1-4 классов плаванию в рамках основной общеобразовательной программы.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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