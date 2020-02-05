Фирма в Приамурье погасила долг по зарплате в 25 млн рублей

ТАСС, 5 февраля. Строительная компания в Белогорске Амурской области выплатила более чем 500 работникам долг по заработной плате на сумму около 25 млн рублей после прокурорской проверки, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратура г. Белогорска Амурской области провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО "Строительная компания "Мост". По результатам проверок прокуратура г. Белогорска в целях защиты трудовых прав граждан в суд направила 501 заявление о взыскании заработной платы, которые рассмотрены и удовлетворены", - говорится в сообщении.

Как установило надзорное ведомство, организация систематически не выплачивала сотрудникам заработную плату в 2019 году. Ранее руководителя компании за невыплату заработной платы неоднократно штрафовали на общую сумму 200 тыс. рублей, а генеральный директор ООО "Строительная компания "Мост" дисквалифицирован сроком на один год. Было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы"), которое направлено в суд.

"Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования ООО "Строительная компания "Мост" выплатило работникам задолженность по заработной плате на сумму около 25 млн рублей, задолженность по заработной плате погашена полностью", - говорится в сообщении.

Как сообщается из открытых источников, строительная компания "Мост" занимается строительством и реконструкцией мостов, тоннелей и метро в нескольких регионах России.