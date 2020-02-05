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На Колыме при пожаре погибла женщина

Еще 12 человек остались без жилья

ТАСС, 5 февраля. Пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Усть-Омчуг в Магаданской области в среду унес жизнь женщины и оставил без жилья 12 человек, двое из которых пострадали. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по региону.

"Всего из здания было эвакуировано 12 человек, из них четыре ребенка. У двух пострадавших имелись признаки термических ожогов и повреждения дыхательных путей угарным газом, они были незамедлительно направлены к сотрудникам скорой медицинской помощи и впоследствии доставлены в районную больницу. На пятом этаже дома звеном было обнаружено тело женщины без признаков жизни", - говорится в сообщении. Информация о том, есть ли среди пострадавших дети, пока не уточняется.

По данным спасателей, пожар начался ночью в двухкомнатной квартире на втором этаже дома. К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано. Огонь повредил всю площадь двухкомнатной квартиры, закоптился подъезд. В результате тушения водой был нанесен ущерб другим квартирам. На месте работает дознаватель, причины пожара, виновный и ущерб устанавливаются. Всех жильцов обеспечили временным жильем.

Теги
РоссияМагаданская область
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