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Китайская вирусная пневмония
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Трамп пообещал защитить американцев от нового коронавируса

Президент США отметил, что Вашингтон координирует действия с Пекином

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Власти США предпримут все необходимые шаги для защиты американцев от нового коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник вечером перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным обращением "О положении страны".

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"Мы координируем наши действия с китайским правительством и тесно сотрудничаем в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Моя администрация предпримет все необходимые шаги для защиты наших граждан от этой угрозы", - сказал президент.

"Защита здоровья американцев также означает борьбу с инфекционными заболеваниями", - подчеркнул Трамп.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 24,3 тыс., более 490 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

Теги
СШАТрамп, ДональдКитайская вирусная пневмония
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