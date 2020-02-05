Трамп пообещал защитить американцев от нового коронавируса

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Власти США предпримут все необходимые шаги для защиты американцев от нового коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник вечером перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным обращением "О положении страны".

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы координируем наши действия с китайским правительством и тесно сотрудничаем в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Моя администрация предпримет все необходимые шаги для защиты наших граждан от этой угрозы", - сказал президент.

"Защита здоровья американцев также означает борьбу с инфекционными заболеваниями", - подчеркнул Трамп.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 24,3 тыс., более 490 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.