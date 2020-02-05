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В Еврейской АО не выявили повышения цен на овощи

Ранее в СМИ появилась информация о росте цен на продукты на Дальнем Востоке из-за ограничения движения через пропускные пункты на границе с Китаем

ТАСС, 5 февраля. Управление Федеральной антимонопольной службы по Еврейской АО не выявило повышения цен на плодоовощную продукцию в регионе. Об этом сообщается на сайте управления в среду.

В СМИ появились публикации о росте цен на продукты на Дальнем Востоке, в частности, на фрукты и овощи, из-за ограничения движения через пропускные пункты на границе с Китаем в связи с коронавирусом. ФАС накануне заявила, что проверит обоснованность повышения цен на продукты в дальневосточных регионах.

"С начала 2020 года по 4 февраля 2020 года жалоб и заявлений по признакам нарушения антимонопольного законодательства не поступало, в ходе мониторинга, осуществляемого с Росздравнадзором, признаков нарушений не выявлено", - говорится в сообщении. В управлении ТАСС уточнили, что повышения цен в регионе на выявлено на плодоовощную продукцию, а также на маски. Также сообщили, что жалоб на высокую стоимость товаров нет.

Еврейская автономная область граничит с Китаем. 30 января председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для нераспространения коронавируса. В ЕАО приостановлена работа пунктов пропуска Нижнеленинское-Тунцзян и Амурзет-Лобэй.

Как уточнили ТАСС в управлении экономики областного правительства, значительный объем плодоовощной продукции в ЕАО завозится из Китая, это капуста, картофель, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, кабачки. Капусту, морковь и лук завозят и из других регионов страны, продукция поставляется и местными предпринимателями, лук завозится из Казахстана. Фрукты поступают в область из Китая, Молдавии, цитрусы из Ирана. "Сейчас идет замещение овощей и фруктов, предприниматели ищут новых поставщиков, в частности, уже появились огурцы из Ирана", - сказали в управлении, уточнив, что дефицита в области нет. Китайская продукция завозится в регион через пункты пропуска в области и в других дальневосточных регионах. Через приморские пункты пропуска грузовое сообщение с Китаем возобновлено.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 странах, в том числе в России. Число зараженных в КНР превысило 23,6 тыс. более 490 умерли.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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