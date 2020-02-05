СМИ: первый самолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Ухань

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Первый российский самолет с гуманитарной помощью в среду утром прибыл в китайский город Ухань, где наблюдается вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, вместе с грузом прибыли пять медицинских специалистов РФ, которые совместно с китайскими медиками будут работать над вакциной против коронавируса.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 государствах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным, число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,3 тыс. человек, погиб 491 житель, выздоровели уже 892.