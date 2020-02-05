В Японии заявили, что новый коронавирус не опаснее вирусов обычного гриппа

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Вызывающий пневмонию нового типа коронавирус 2019-nCoV по степени своей опасности близок к вирусам обычного гриппа и до сих пор не вызвал в Японии ни одного заболевания с тяжелыми симптомами. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью газете Nikkei председатель Японской ассоциации изучения инфекционных заболеваний профессор Кадзухиро Татэда.

"Национальный институт инфекционных болезней исследовал этот коронавирус, выделенный из организма заболевшего человека. Было установлено, что с ним не произошло генетических мутаций, повышающих его инфекционный и поражающий потенциал. Новый коронавирус не обладает какой-то особой опасностью, он близок к вирусам обычного гриппа", - уверен он.

Профессор выразил удивление в связи с большим количеством летальных исходов в Китае в связи со вспышкой пневмонии нового типа. "В Японии нет ни одного заболевшего в тяжелом состоянии, - отметил он. - Возможно, это связано с различиями в системах лечения". Профессор подчеркнул также, что при лечении заболевших нет необходимости надевать защитные костюмы, которые, по его словам, только оказывают угнетающее воздействие на пациентов. В то же время эксперт признал, что о пневмонии нового типа пока мало известно, не разработаны соответствующая вакцина и другие препараты.

К настоящему времени в Японии официально подтверждены 23 случая заражения коронавирусом 2019-nCoV. Такой же диагноз поставлен 10 пассажирам японского круизного судна, которое сейчас находится порту Иокогама.