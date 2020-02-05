В заповеднике Чукотки появится промысловый дом для наблюдения за птицами

АНАДЫРЬ, 5 февраля, /ТАСС/. Промысловый дом для приема любителей наблюдения за птицами откроется после капремонта в чукотском заповеднике "Остров Врангеля" летом 2020 года. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы природоохранного объекта Екатерина Артамонова.

В заповеднике гнездятся 170 видов птиц и там же расположены крупнейшие в Чукотском море гнездовые концентрации морских колониальных птиц. Прошлой осенью волонтеры совместно с сотрудниками заповедника начали приводить в порядок промысловый дом в лагуне Попова для комфортного наблюдения за пернатыми.

"Промысловый дом планируется использовать как базу для остановки на сухопутных и морских маршрутах при проведении наблюдений за птицами и морскими млекопитающими. Средства на ремонтные работы пока не выделены, но мы рассчитываем и на свои силы, и на спонсорскую помощь. Туристический сезон в заповеднике начинается в конце июля, и мы планируем, что к этому моменту дом будет готов к приему любителей орнитологии", - сказала Артамонова.

Она добавила, что в 2019 году заповедник "Остров Врангеля" посетили более 1000 туристов из Германии, Австралии, Великобритании, Швейцарии и других европейских стран. Помимо необычных морских панорам, туристов интересует музей "Дом охотника" на территории заповедника. Там собрана уникальная коллекция предметов охоты, которые использовали морские зверобои на острове Врангеля в советское время. Музей представляет собой восстановленный дом известного на Чукотке охотника Ивана Ульвелькота, в котором он жил более 20 лет.

"Остров Врангеля" - государственный природный заповедник, занимает наиболее северное положение из охраняемых участков России. Флора острова Врангеля по своему богатству не имеет аналогов в Арктике. В заповеднике выявлено 417 видов и подвидов растений. В заповеднике нет земноводных и пресмыкающихся, однако туристы часто встречают на побережьях заповедника лежки моржей.