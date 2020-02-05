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Китайская вирусная пневмония

Власти Забайкалья помогут торговым сетям с закупкой фруктов и овощей в регионах РФ

Как сообщил министр экономика региона, ситуация с ценами на продукты на контроле

ТАСС, 5 февраля. Власти Забайкальского края, региона, расположенного рядом с российско-китайской границей, помогут местным торговым сетям в случае необходимости организовать закупки фруктов и овощей в российских регионах. Запас этих видов продуктов в регионе пока достаточен, ситуация с ценами на продукты на контроле, сообщил в среду журналистам министр экономики Забайкалья Александр Бардалеев.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса нового типа. Ранее на автомобильных пунктах пропуска грузовое сообщение было приостановлено до 2 февраля. В ряде СМИ регионов Дальневосточного федерального округа появилась информация о росте цен на фрукты и овощи. Ранее в ФАС заявили, что проверит обоснованность повышения цен на продукты в дальневосточных регионах.

"В ряде ДФО есть проблемы с поставкой и в целом по скачкам цен на определенные вид продуктов. У нас ситуация стабильная. На рынке продуктов мы полностью контролируем то, что происходит и с ценовой политикой, и с обеспеченностью наших торговых сетей, оптовых центров. Запас, который сформирован по овощам и фруктам, в среднем составляет не менее двух недель, на некоторых торговых сетях этот запас месячный", - сказал Бардалеев.

Он отметил, что часть торговых сетей Забайкалья ранее завозила фрукты и овощи только из КНР, другие сети по завозу продуктов, продовольственных товаров в большей части не зависят от поставок из Китая.

"Есть понимание, что будут определенные скачки цен по определенным видам продуктов, но при этом мы договорились оперативно реагировать и поддерживать и поставку, и возможности быстрой помощи в части организации железнодорожных перевозок, - сказал министр. - Наша задача - оказывать поддержку в заключении контрактов с Новосибирской областью, Иркутской областью, странами Средней Азии".

Теги
РоссияЗабайкальский крайКитайская вирусная пневмония
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