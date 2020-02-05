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Трамп уверен, что эпидемию СПИДа в США удастся остановить к концу десятилетия

Американский лидер напомнил, что ранее вашингтонская администрация "запустила новые амбициозные инициативы" по улучшению медицинского обслуживания американцев с психологическими проблемами и болезнью Альцгеймера

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что американским властям к концу десятилетия удастся положить конец эпидемии СПИДа в стране.

"К концу десятилетия мы искореним эпидемию СПИДа в Америке", - сказал он, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

Трамп подчеркнул, что ранее вашингтонская администрация "запустила новые амбициозные инициативы, направленные на совершенствование [медицинского] обслуживания американцев с заболеваниями почек, болезнью Альцгеймера и тех, кто борется с проблемами, связанными с психическим здоровьем", а также "ищет новые лекарства для [лечения] рака у детей".

О запуске инициативы, направленной на прекращение распространения в стране ВИЧ и детских онкологических заболеваний к 2030 году, Трамп объявил во время своего предыдущего обращения к Конгрессу. В соответствии с программой президента, в течение первых пяти лет сотрудники сферы здравоохранения будут работать в 20 штатах страны, где главным образом регистрируются случаи ВИЧ-инфекции. После специалисты займутся борьбой с распространением заражений в других штатах.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у более миллиона американцев диагностирован ВИЧ, ежегодно их число увеличивается на примерно 40 тыс. человек. 44-й американский президент Барак Обама в январе 2016 года - во время своего последнего выступления в Конгрессе - поставил перед здравоохранением США задачу победить рак. Несмотря на то, что уровень заболеваемости раком продолжает снижаться, более 600 тыс. американских жителей умерли от этого заболевания в прошлом году.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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