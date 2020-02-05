Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали в городе Тяньцзине на севере Китая

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Первый летальный исход от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, зарегистрирован в городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая. Об этом сообщил в среду местный центр по контролю и предотвращению заболеваний.

По его данным, умерла 66 летняя женщина, у которой 2 февраля были выявлены характерные симптомы. Согласно опубликованным данным, она страдала диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и умерла от острого коронарного синдрома.

На текущий момент в Тяньцзине выявлено 69 случаев заражения коронавирусом, который, как установлено, часто приводит к осложнениям многих хронических заболеваний. 19 инфицированных находятся в тяжелом состоянии. Четыре человека выписались из больницы.