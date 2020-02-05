Данные о состоянии воздуха в Оренбургской области будут публиковать в онлайн-режиме

ОРЕНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области завершило создание системы экологического мониторинга в виде интерактивной карты региона, на которой в режиме онлайн появляются данные о состоянии воздуха. Основная часть постов будет сосредоточена в районах присутствия нефтегазодобывающих компаний и на тех территориях, жители которых часто жалуются на запах нефтепродуктов, сообщил ТАСС глава ведомства Александр Самбурский.

"Единая система экологического мониторинга представляет собой интерактивную карту, размещенную на отдельном сайте, к ее созданию по поручению губернатора приступили в прошлом году. Система уже создана, мы привлекли специализированную организацию, которая в Москве создавала аналогичный ресурс. Мы уже наладили передачу данных, со всех постов информация будет поступать с 20-минутным интервалом, то есть в режиме реального времени. Любое заинтересованное лицо может навести на любой пост курсор мышки и посмотреть данные, которые по сероводороду и иным показателям показывают те или иные посты в режиме онлайн", - сказал Самбурский.

В единую систему вошли посты Экологической службы Оренбургской области, Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, а также посты добывающих компаний: "Сладковско-Заречное", "Газпром добыча Оренбург", "Газпромнефть-Оренбург". Министр уточнил, что сервис, открытый доступ к которому намерены предоставить в ближайшее время, будет носить информационный характер. "У компаний эти посты не аккредитованы должным образом, потому что внутреннюю систему мониторинга они изначально создавали для себя. Наши посты аккредитованы, на основе их показаний можно готовить документы, которые станут доказательной базой в случае выявления серьезных нарушений", - объяснил Самбурский.

По словам министра, систем, аналогичных оренбургскому мониторингу, практически нет в других регионах России за исключением, например, Москвы и Красноярска. Параллельно в Оренбургской области происходит модернизация экологической службы. Она будет усилена штатом аналитиков.

"В будущем мы планируем систему развивать различным образом. Возможно, на ресурсе будут появляться фотографии свалок, в том числе несанкционированных, чтобы система мониторинга стала обобщенной по всем направлениям экологии Оренбургской области. Планируем получить от нее позитивный эффект в том плане, чтобы все жители знали реальное состояние окружающей среды", - сказал Самбурский.

В районах нефтедобычи в Оренбургской области жители время от времени жалуются на запах сероводорода. Многократные превышения предельно допустимых концентраций ядовитого газа были зафиксированы в Оренбурге, Сакмарском, Переволоцком и некоторых других районах в прошлом году. Загрязнение атмосферы становилось поводом для возбуждения административных и уголовных дел.