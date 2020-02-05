СМИ: власти Тайваня не разрешили высадить пассажиров судна из-за коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Тайваня не разрешили экипажу круизного лайнера World Dream высадить пассажиров из Гонконга в порту города Гаосюн из-за опасений распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в среду газета Standart .

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Судно прибыло во вторник из Гонконга, на его борту находились свыше 1,8 тыс. пассажиров. Однако никому из них в итоге не позволили сойти на берег для осмотра достопримечательностей.

Отказ иммиграционных властей был мотивирован тем, что с 19 по 24 января на этом лайнере, как выяснилось, находились трое китайцев, у которых впоследствии обнаружили вирус 2019-nCoV. В тот момент судно совершало переход из южнокитайского Гуанчжоу во Вьетнам. В среду вечером лайнер вернется обратно в Гонконг, пассажирам будет выплачена компенсация.

Вместе с тем Центр по контролю и профилактике заболеваний Тайваня объявил об отказе принятия в портах острова круизных судов, которые за последние две недели останавливались в материковом Китае, Гонконге или Макао. Тайваньские власти также со вторника запретили въезжать на остров всем иностранцам, которые за последние 14 дней побывали на территории континентального Китая.

В настоящее время на Тайване подтверждено 11 случаев заражения новым коронавирусом. Этот список пополнил один из 247 пассажиров спецрейса, эвакуировавшего в понедельник жителей Тайваня из китайского города Ухань.