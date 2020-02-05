В Петербурге отменили концерт и деловой форум из-за риска распространения коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга отменили большой концерт в честь Китайского Нового года и торгово-деловой форум с участием делегации из города Таншань (КНР) в связи с риском распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по внешним связям.

"Ввиду распространения коронавируса на территории Китая изменения коснулись мероприятий, предполагающих участие делегаций из этой страны. Отменены большой концерт в честь Китайского Нового года "Национальные сокровища" Национального музыкального оркестра Китайского национального театра оперы и танцевальной драмы в Концертном зале Мариинского театра, намеченный на 11 февраля, и торгово-деловой форум "Торгово-экономическое сотрудничество. Настоящее и будущее" с участием деловых кругов города Таншань - на 14 февраля", - сказала собеседница агентства.

Изменения не коснутся соревнований по шахматам Вэйци (Го) на кубок генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге, которые состоятся 23-24 февраля.

Празднование Китайского Нового года в Санкт-Петербурге началось 24 января с освещения Дворцового моста красной декоративной подсветкой. 30 января состоялся праздник "Огненный цветок" в школе № 547 Красносельского района с показательными выступлениями и мастер-классом по китайскому боевому искусству ушу. 3 февраля в Городском центре медицинской профилактики состоялся круглый стол "Актуальные вопросы применения традиционной китайской медицины".