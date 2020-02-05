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В ЦЕРН отказались от корпоративной сети Facebook

Одной из причин отказа от использования Workplace называют опасения по поводу возможной утечки данных

ЖЕНЕВА, 5 февраля. /ТАСС/. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) отказалась от использования корпоративной соцсети Workplace, запущенной Facebook. Одна из причин - опасения по поводу возможной утечки данных.

Сервис Workplace был специально разработан в Facebook для сотрудников компаний, чтобы помочь им в решении внутренних рабочих вопросов. В октябре 2016 года он стал доступен организациям и фирмам. Между тем, как сообщила пресс-служба ЦЕРН, с 31 января международному исследовательскому центру "пришлось отказаться от использования этой платформы ввиду новых изменений в статусе аккаунта Workplace".

В 2016 году, как сообщили в ЦЕРН, условия действительно были привлекательными: организация имела возможность пользоваться платформой бесплатно. Специалисты разного профиля в своих отделах опробовали возможности внутренней соцсети. Правда, в ходе анализа мнений пользователей выяснилось, что отзывы о сервисе "не всегда позитивные". Уже на начальном этапе многие сотрудники сообщили, что предпочли бы не пользоваться "инструментом компании, которой они не доверяют в том, что касается защиты сведений личного характера". Тем не менее, к 2020 году около 1 тыс. работников ЦЕРН имели аккаунт в Workplace, и еженедельно этой платформой активно пользовались порядка 150 человек.

В октябре прошлого года администрация Workplace поставила ЦЕРН перед выбором: либо платите за услугу, сохраняя прежние права и возможности, либо пользуйтесь бесплатно, но тогда все данные будут направляться в Facebook. "Потерять контроль над нашими данными было неприемлемо, но столь же неприемлема и плата за инструмент, который не является ключевым для сообщества ЦЕРН, поэтому мы прекращаем пользоваться этой платформой", - констатировали в пресс-службе. Сейчас организация рассматривает возможность замены Workplace на альтернативные сервисы, в частности, на Mattermost.

Комментируя "развод" ЦЕРН и Facebook, газета Le Temps отметила, что "Facebook теряет престижного клиента". В Facebook изданию сообщили, что сожалеют о разрыве контракта с ЦЕРН. В компании утверждают, что все имеющиеся варианты сотрудничества основаны на "соблюдении строгих норм безопасности и конфиденциальности".

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