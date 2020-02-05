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Китайская вирусная пневмония
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Попова исключила распространение инфекции из центра для эвакуируемых из Китая россиян

По словам главы Роспотребнадзора, его дополнительно оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, а также усовершенствовали там канализацию и систему уничтожения отходов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Центр под Тюменью, куда доставят эвакуированных из Уханя россиян и граждан других стран, дополнительно оборудован, чтобы исключить распространение инфекций. Об этом сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Центр полностью подготовлен за короткое время. Приложен максимум усилий", - сказала она.

По ее словам, была выбрана "именно такая точка, из которой невозможно распространение инфекции". Центр дополнительно оборудовали заграждениями, системой видеонаблюдения, в нем усовершенствовали канализацию и систему уничтожения отходов, перечислила Попова.

Она также отметила, что таможенный и пограничный контроль эвакуированные россияне и граждане других стран пройдут в самолете. "На борт в должной одежде поднимутся представители таможенной службы и пограничники. На борту будет произведен таможенный контроль", - пояснила она. Самолеты будут находиться на санитарной стоянке и пройдут санитарную обработку. Будут обработаны и автобусы, на которых поедут эвакуируемые, личные вещи пассажиров.

Главный санитарный врач РФ также уточнила, что с момента эвакуации граждане проведут в центре под Тюменью 14 суток. В автономном реабилитационном центре в 30 км от Тюмени работают московские врачи и тюменские медики. "И сопровождают это все специалисты по биологической безопасности из противочумной системы Роспотребнадзора", - уточнила Попова.

Эвакуация сограждан

По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами борты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин.

По информации председателя штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в РФ эвакуируют 147 человек, среди которых десять граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один - Украины.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПопова, Анна ЮрьевнаКитайская вирусная пневмония
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